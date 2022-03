Udinese / La sosta non ferma i bianconeri: sabato di nuovo in campo!

La sosta sarà fondamentale per i ragazzi di Cioffi per ricaricare le energie e, come nel caso di Silvestri e Perez, smaltire gli ultimi acciacchi. Il tecnico toscano ha comunque concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi che nonostante siano tornati a mani vuote hanno dato tutto.

Ma mister Cioffi non vuole lasciare nulla al caso in vista degli impegni delicati in chiave salvezza. Alla "Dacia Arena" alla ripresa arriverà la compagine rossoblu di mister Mazzarri più agguerrita che mai .

La classifica dei sardi è molto più complicata di quelle dei bianconeri per questo sarà fondamentale entrare in campo aggredendo subito la partita per indirizzarla lungo i binari giusti. Per questo la squadra friulana non si fermerà durante la sosta e nel week-end sarà in campo per un'amichevole. Basta indugi: ecco gli avversari dei bianconeri! <<<