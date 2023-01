Notizie Udinese / L’attesa è finita: si scende in campo – rassegna stampa

Si gioca. La squadra allenata da Andrea Sottil , stasera alle 20,45, sfiderà l'Empoli nel primo incontro di campionato post sosta per il Mondiale in Qatar. La società ha lavorato duramente ed ora è arrivato il tempo di raccogliere quanto di buono visto nelle amichevoli, soprattutto per trovare i tre punti che mancano da ottobre.

Sono diverse le ultime notizie che arrivano dai campi d'allenamento con una società che non vede l'ora di scendere in campo per rendersi protagonista sotto tutti i punti di vista. Andiamo a scoprire le novità dal Bruseschi in occasione della gara odierna e non perdiamo altro tempo. Ecco la rassegna stampa <<<