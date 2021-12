Notizie Udinese – Non c’è un attimo di tregua / Martedì si torna in campo

Il tour de force sta per finire. Martedì pomeriggio andrà in scena l'ultima partita dell'anno. L'Udinese opsiterà alla Dacia Arena la Salernitana

Redazione

Dopo cinque giornate, l'Udinese è finalmente tornata alla vittoria. I friulani si sono imposti per 0-4 contro il Cagliari grazie alla doppietta di Gerard Deulofeu ed alle reti di Victor Makengo e Nahuel Molina. I bianconeri hanno conquistato l'intera posta in palio, lontano dalla Dacia Arena, tre mesi dopo l'ultima volta. Tuttavia, non c'è nemmeno il tempo di festeggiare che già si torna in campo. Martedì pomeriggio ci sarà la gara contro la Salernitana. Ecco come ci arrivano i due club.

Udinese

L'Udinese è in forma ed in fiducia. Se non fosse stato per il gol all'ultimo minuto di Ibrahimovic, mister Cioffi avrebbe ottenuto due vittorie su altrettante sfide giocate. Il tecnico toscano ha portato una ventata d'aria fresca. Il team friulano gioca bene, compatto, unito e si diverte. Adesso, però, serve trovare continuità. Il club bianconero non riesce a conquistare due successi di fila da inizio stagione. 3-0 contro il Venezia e 0-1 contro lo Spezia. Finire l'anno con i tre punti sarebbe il miglior regalo per i tifosi. Ma passiamo alla Salernitana.

Salernitana

La Salernitana è in crisi totale, sia dentro che fuori dal campo. Tuttavia, le vicende extra calcio le lasciamo da parte. I ragazzi di Colantuono, nelle ultime nove partite, hanno ottenuto solamente quattro punti: un pareggio ed una vittoria. L'ultimo successo risale alla trasferta di Venezia del 26 ottobre. Inoltre, il club campano è sia il peggior attacco che la peggior difesa del campionato. Inutile dire che occupa l'ultimo posto in classifica. Ma non finisce qui. Infatti, i granata dovranno fare a meno di diversi elementi, tra cui Ruggeri, Strandberg, Capezzi e Coulibaly, l'ex di giornata. La Salernitana proverà ad aggrapparsi a Franck Ribery, ancora a secco di gol, ma con due assist all'appello. Nel frattempo, torniamo sul match di ieri. Ecco le pagelle della gara. Siete d'accordo con questi voti? <<<