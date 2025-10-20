Con Audero ancora non disponibile, spetterà a Marco Silvestri proteggere stasera la porta della Cremonese. L’ex estremo difensore dell’Udinese, che ha indossato la maglia bianconera dal 2021 al 2024, si confronta per la seconda volta come avversario con la squadra friulana.
News Udinese – Audero out! Silvestri giocherà contro gli ex compagni
Dopo Payero, l'Udinese affronterà un altro ex dal primo minuto: Silvestri si prepara a coprire l'assenza di Audero
La prima occasione risale a soli otto mesi fa, il 16 febbraio 2025, quando ha esordito come portiere dell’Empoli. Non è andata benissimo: a Udine la partita si era conclusa 3-0, con due gol di Ekkelenkamp e uno di capitan Thauvin.
Questa sera attende la squadra di Runjaic sul suo campo, con una formazione che la precede di un punto in classifica. Cercherà, come al solito, di mostrare il suo valore per aiutare la sua nuova squadra a conquistare punti importanti. Le ultime di mercato:Runjaic, sarà addio? Decisione dei Pozzo chiara <<<
