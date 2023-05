Udinese – Auguri al patron Giampaolo Pozzo / Oggi compie 82 anni

Oggi è un giorno di festa per tutto il mondo bianconero. Compie gli anni il patron della squadra: Giampaolo Pozzo. Sono ben 82 anni e soprattutto resta al timone del club friulano da ben 37 stagioni consecutive. Una storia davvero incredibile visto che è subentrato all'ex presidente Mazza nel lontano 1986. Sono tantissimi i campioni passati per la società bianconera da quando si è instaurata la famiglia Pozzo, ricordiamo i più celebri come Bierhoff, Di Natale, Sanchez, Benatia ma anche molti altri come i due più recenti campioni del mondo Nahuel Molina e Rodrigo De Paul. Ricordiamo anche che il patron è riuscito a portare l'Udinese nella massima serie del calcio italiano e soprattutto a consolidarla ad altissimi livelli. Dal 1995 i bianconeri si sono insediati in Serie A e non sono mai scesi in cadetteria. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Il punto a due giorni dalla sfida <<<