Notizie Udinese – Bomber Beto dice la sua: “Io non parlo di mercato”

Il bomber del team bianconero Beto ha detto la sua in vista dei prossimi incontri di campionato e non è mancato anche un parere sul futuro. Il centravanti ha vissuto una stagione dalle due facce, ma alla fine è riuscito ancora per una volta a raggiungere la doppia cifra nelle realizzazioni. Adesso ci sarà una grandissima occasione e in queste due giornate l'obiettivo è quello di migliorare il suo score finale anche rispetto alla passata annata. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le sue dichiarazioni: "Si parla tanto di me, ma io non parlo di queste cose. Ho il contratto a posto, la mia testa è sul calcio giocato, non su altro". Idee molto chiare sul mercato dove al momento la società ha preso una posizione più precisa del calciatore stesso. Oltre al parere sul suo futuro, non è mancata anche un'idea su questa annata: "Una stagione strana, tra alti e bassi. Se andiamo ad analizzare tutto, però si tratta di una stagione positiva". Si conclude qua l'intervista al calciatore portoghese, allo stesso tempo non puoi perdere il punto sul mercato.