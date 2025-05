Udinese – Auguri Pozzo: il patron bianconero compie 84 anni

L’Udinese non può fare altro che stringersi attorno al suo presidente e fare gli auguri per il suo 84esimo compleanno, numero 39 con il team

Giornata di festa in casa Udinese, non solo perché questa sera il campionato terminerà (c’è da capire se in 11esima o in 12esima posizione) ma soprattutto perché é il compleanno del patron del club. I bianconeri sembrano essere pronti per iniziare un nuovo capitolo, ma prima gli auguri all’attuale “Paron”.