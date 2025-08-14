L'Udinese necessita immediatamente di miglioramenti nel reparto offensivo. Da un po' di tempo, il calciatore svedese Jesper Karlsson, in partenza dal Bologna, è stato associato alla squadra friulana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le negoziazioni sono in fase attiva, si sta valutando la modalità dell'affare.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Aumenta il pressing per Karlsson! Le ultime di mercato
udinese
Notizie Udinese – Aumenta il pressing per Karlsson! Le ultime di mercato
Aumentano le voci di un forte pressing dell’Udinese sull’attaccante del Bologna: il punto sulla trattativa
Anche il Sassuolo mostra interesse per l'attaccante. La concorrenza sembra dunque fitta. Tocca alla dirigenza bianconera farsi strada per aggiudicarsi l’attaccante rossoblu.
Si tratta di un profilo che potrebbe dare molto alla squadra e viceversa dal momento che Karlsson è alla ricerca di un personale riscatto. Le ultime di mercato: Marotta torna su Solet? Le ultime indiscrezioni<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA