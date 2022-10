Udinese – Finisce l’avventura di Cioffi a Verona / Esonero in vista

Dopo un avvio travagliato sembra essere giunta al termine l'avventura dell'ex bianconero Gabriele Cioffi in quel di Verona: le ultime

Da questa mattina le voci si moltiplicano ed in molti sono sicuri che il tecnico Gabriele Cioffi è pronto per lasciare momentaneamente la panchina del Hellas Verona. La squadra del presidente Setti non è partita nel migliore dei modi e i soli cinque punti collezionati fino ad oggi sono veramente troppo pochi per poter fare la differenza. Gran parte della fortuna Cioffi se l'è giocata negli ultimi due incontri, quando ha perso sia contro l'Udinese che contro la Salernitana per 2-1 proprio nei minuti finali. Adesso bisognerà solo aspettare qualche ora prima che la squadra scaligera annunci quello che potrebbe essere il nuovo tecnico. Sono due le opzioni al vaglio.

La prima ed anche quella più realistica sembra essere stata pensata proprio dal presidente in persona. Il tecnico che approderebbe sulla panchina del Verona è Aurelio Andreazzoli. Il mister ha ben figurato nell'ultimo periodo e di conseguenza non vede l'ora di poter tornare a guidare una società della massima serie. La seconda via, invece, è quella pensata dal direttore Marroccu che insisterebbe per portare a Verona il duo Lopez e Bocchetti. Questa strada sembra essere sfavorita, ma mai dire mai. Nelle prossime ore, sicuramente si avranno informazioni certe su questa vicenda.

Un addio burrascoso

Due giorni dopo il termine dello scorso campionato, i tifosi bianconeri erano tutt'altro che contenti poiché convinti di aver perso l'opportunità di aprire il ciclo con un nuovo tecnico che ben aveva figurato. A qualche mese da quelli sfortunati eventi sembra essere proprio la squadra friulana ad averci guadagnato. Il team vola in classifica e lo fa anche grazie alle invenzioni del nuovo tecnico: Andrea Sottil. Per Cioffi, invece, ci si aspetta un momento di riflessione dovuto anche alla sciaguratezza della squadra costruita attorno a lui.