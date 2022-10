Udinese – L’ex Cioffi è all’ultima chiamata: “Match di domani fondamentale”

MisterGabriele Cioffi sa che non può sbagliare il prossimo incontro di campionato. Dopo la sconfitta contro l'Udinese, quella di domani sarà la chance finale per poter restare e confermare la sua panchina. Sicuramente non sarà facile poter fare la differenza e dire la propria contro una Salernitana molto più competitiva rispetto alla passata stagione, ma ora come ora non c'è scelta. Il mercato ha pesato tantissimo sull'avvio della società bianconera ed adesso ci vuole un vero e proprio punto di svolta per poter mettere a tacere ogni voce che si presenta sull'esonero. Nel frattempo non perdere le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa.