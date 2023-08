Ex Udinese – Nuova avventura per Zeegelaar / Ecco il prossimo team

Marvin Zeegelaar è pronto per iniziare la sua nuova avventura nella seconda serie del calcio italiano. Un team si è mostrato interessato in queste ultime settimane e vedremo se effettivamente chiuderà l'affare nei giorni che seguiranno. La società pronta a chiudere per il difensore olandese è la Reggiana. Il team punta ad un solido campionato in Serie B. Proprio per questo motivo sta cercando in tutti i modi di assicurarsi dei giocatori che permetteranno di raggiungere questo obiettivo senza grandi problemi. Ad oggi la trattativa non è ancora chiusa, ma sicuramente nei prossimi giorni ci saranno delle novità molto importanti. Al momento oltre la Reggiana non ci sono altre squadre seriamente interessate. Di conseguenza questa potrebbe essere una pista da non farsi scappare per Marvin. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Beto verso l'Everton, ecco la prima offerta <<<