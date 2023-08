Mercato Udinese – L’Everton fa sul serio / La trattativa per Beto: il punto

La squadra inglese fa sul serio. Inizia una vera e propria trattativa per il bomber portoghese Beto. Ecco il punto sull'affare del giorno

Redazione

La squadra di Liverpool fa sul serio e in queste ore cercherà in tutti i modi di assicurarsi la sua nuova prima punta. Il calciatore che più di tutti sta monopolizzando i taccuini della dirigenza è il bomber portoghese Beto. Il ragazzo sembrava destinato a restare in bianconero almeno un'altra stagione, ma in queste ore potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro. L'Everton fa sul serio ed ha messo sul piatto circa 25 milioni di euro. La squadra del Friuli Venezia Giulia per il momento ha rispedito l'offerta al mittente, ma non chiude direttamente la porta. Ecco qual è la richiesta del team guidato da mister Andrea Sottil.

L'attacco è effettivamente un reparto abbastanza affollato e di conseguenza potrebbe arrivare da un momento all'altro una cessione importante. In questo momento il nome che permetterebbe di ricavare una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro è proprio quella del calciatore portoghese Beto. Come detto in precedenza per meno l'Udinese difficilmente potrà cedere il bomber, anche se la società vuole comunque incassare quella cifra che gli era stata promessa dopo la cessione di Samardzic. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe decollare e in questo modo Beto troverebbe l'upgrade che non ha mai negato di voler raggiungere.

Il sostituto — Non è detto che la società si getti a capofitto sul mercato per cercare un sostituto. Non dimentichiamo che oltre Beto, la società ha anche altri due attaccanti, stiamo parlando di Brenner e soprattutto di Lorenzo Lucca. Il giovane italiano ha le qualità per poter fare la differenza e soprattutto rispecchia le caratteristiche che cerca il tecnico Andrea Sottil nella punta di riferimento per il suo modo di giocare.