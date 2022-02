Udinese – Avversario in emergenza / Bisogna approfittarne

Il team bianconero sta già iniziando a preparare il prossimo incontro di campionato. Andiamo a vedere tutte le ultime su un match decisivo

Bisogna voltare pagina e occorre farlo il prima possibile. La sconfitta di ieri è stata a dir poco pesante, ma la squadra (in realtà) ha giocato un ottimo incontro, anche se bisogna sempre fare di più e non lasciare nulla al caso. Sicuramente il match di ieri pomeriggio è stato deciso dagli episodi, il compito della società bianconera è iniziare a a far girare quegli episodi dal verso giusto. Contro il Torino si era visto un buon match e soprattutto dei difensori in palla e pronti su ogni pallone, cosa che non è avvenuta ieri sera. Ora è il momento di rialzarsi, servono punti e servono subito. Il prossimo incontro potrebbe essere già decisivo, stiamo parlando della partita tra Udinese e i biancocelesti di domenica sera. La squadra allenata da Maurizio Sarri è in emergenza, scopriamo chi non ci sarà.