Udinese – Si avvicina l’amichevole / Sottil prepara la formazione: rassegna

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Si parla di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco pur di poter continuare a sognare un piazzamento nelle prossime coppe Europee. L'ottavo posto momentaneo non è sufficiente, ma attorno all'ambiente c'è fiducia.