Notizie Udinese – Un avvio da favola / Che partenza per Marco Silvestri

La prima stagione per il calciatore bianconero è stata di ambientamento, quest'anno sta facendo la differenza. Un avvio clamoroso di Silvestri

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Dopo le tre vittorie in fila con Monza, Fiorentina e Roma adesso si vuole puntare alla continuità ed ambire ai piani alti della classifica. Questa domenica pomeriggio ci sarà una trasferta molto impegnativa contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Al centro del discorso ci sono due squadra che amano giocare un bel calcio e soprattutto creare molto per arrivare al gol. Uno dei punti di forza dell'Udinese, però, non è l'attacco ma la porta. La stagione di Marco Silvestri è iniziata in maniera clamorosa, tutti i dati di un portiere che ambisce alla maglia azzurra.

Nel corso dei primi cinque incontri di questo campionato, è riuscito a tenere la rete inviolata in ben tre occasioni (Salernitana, Fiorentina e Roma). Negli altri due incontri ha preso un gol (Monza) e quattro, alla prima giornata, contro i rossoneri campioni d'Italia. La media, perciò racconta cinque gol presi in cinque incontri anche se in realtà le sue prestazioni sono in continuo crescendo e sta diventando una vera e propria certezza per la società friulana. Arrivato dal Hellas Verona per soli due milioni di euro, si sta mostrando al meglio e non vede l'ora di continuare a sorprendere.

Il gioco parte da dietro

L'evoluzione del calcio ha colpito anche la società bianconera, visto che in questi primi incontri il portiere è stato utilizzato moltissimo anche in fase di costruzione. Mediamente (nel corso dell'incontro) Silvestri tocca la palla ben trenta volta e lo fa anche con una discreta accuratezza. Questi dati fanno ben sperare in vista delle convocazioni che farà il mister Roberto Mancini. Il portiere sogna la nazionale da tantissimo tempo ed a 31 anni sembra essere arrivato il suo momento.