News Udinese – A Mou non passa: “L’Udinese fatto 4 tiri in porta…”

Il tecnico giallorosso sta cercando di preparare nel migliore dei modi la sua squadra in vista del prossimo incontro. La Roma dovrà giocare in Europa League questa sera contro il Ludogorets . Un impegno che non può essere sottovalutato proprio per poter partire nel migliore dei modi almeno nella competizione europea. Ieri è stato tempo di conferenze stampa e il mister portoghese è tornato sull'incontro di domenica sera. Una partita in cui l'Udinese ha messo in seria difficoltà la squadra della capitale. A quanto pare, però, per José l'idea non è la stessa. Ecco il suo pensiero nei confronti di una delle sconfitte più importanti della sua carriera da allenatore.

In realtà alla fine dell'incontro l'Udinese non contava solamente quattro tiri in porta. Inoltre il problema, sembrava essere principalmente per la squadra giallorossa, visto che in un secondo tempo all'attacco è riuscita a trovare la porta in una sola occasione. Troppo poco per una società che vuole ambire alla Champions League. Negli annali, fortunatamente, resterà scritta una vittoria molto importante per l'Udinese e pressoché storica. Un successo che lascerà (come sempre) le chiacchere al vento. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli in vista del prossimo incontro di campionato. Le ultime su Sassuolo-Udinese <<<