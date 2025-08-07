Udinese – L’avvocato Pasqualin e gli elogi a Gianluca Nani: le parole

"Si sta formando un campionato che ha visto un inizio di mercato piuttosto attivo e vivace. Molti affari si sono conclusi. L'azienda più pronta è stata il Napoli, ma non è quella che ha investito di più. Complimenti al Napoli che può essere considerata la regina del mercato".

Il 6 Ottobre a Palermo, premierà Gianluca Nani, responsabile del mercato di Udinese e Watford, con il riconoscimento annuale "Una vita per il calcio". "Sono molto contento di farlo. Ho grande rispetto per Gianluca Nani. Ha nuovamente dimostrato il suo valore. La sua esperienza all'estero lo ha arricchito. Gli faccio i miei complimenti. È un professionista del calcio a tutto tondo, da consigliare a qualsiasi club, indipendentemente dal livello. Sarà un vero piacere premiarlo".