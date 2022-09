News Udinese – Un avvio di stagione da paura / Becao sogna la nazionale

Il team bianconero continua la sua crescita. Il perno centrale della squadra in questi primi incontri è sicuramente il difensore Becao

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Sicuramente si vuole sorprendere tutte le avversarie, anche se non sarà semplice. Bisogna continuare a fare il possibile per potersi togliere diverse soddisfazioni sul campo da gioco. Il match di domenica sarà impegnativo, visto che alla Dacia Arena arriveranno i neroazzurri guidati da Simone Inzaghi. Una squadra che non è partita al meglio e non vede l'ora di rilanciarsi. A difendere la porta bianconera, però, ci sarà Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano è cresciuto a dismisura nell'ultimo periodo ed infatti sta sorprendendo tutti con le sue giocate spettacolari e le prestazioni di grandissima caratura.

In questo inizio di stagione il centrale dell'Udinese è stato l'unico punto fisso della retroguardia. Non ha saltato un minuto di gioco e si è mostrato molto attivo sia in fase difensiva che in fase offensiva (visto che ha già messo a segno un gol e servito un assist). I numeri parlano chiaro ed infatti nel nostro campionato è riuscito a fermare anche i migliori giocatori della passata stagione, possiamo ricordare una sontuosa prestazione contro l'MVP Rafael Leao. Come detto in precedenza, scopriamo anche i dati delle prestazioni di Becao. Ecco i numeri più interessanti e che fanno ben capire la risorsa a disposizione dei bianconeri.

Media da paura

In questo momento Rodrigo Becao si trova nella top five dei difensori come valutazioni. La sua media complessiva è di 6,25 e solo altri quattro centrali hanno dei voti superiori ai suoi (Kim del Napoli, Smalling della Roma, Toloi e Demiral dell'Atalanta). Questi dati non possono far altro che aumentare il suo valore sul mercato e i venti milioni che l'Everton pensava di offrire nel corso della passata stagione, potrebbero non bastare più. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli sul rinnovo di Marco Silvestri. Marino è già al lavoro <<<