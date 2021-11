Notizie Udinese – Badu: ”Sono un tifoso bianconero. Su Beto e Molina…”

L'ex centrocampista dell'Udinese, Emmanuel Badu, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto. Le sue parole

Redazione

Emmanuel Badu è uno di quei giocatori che rimarranno per sempre nel cuore dei tifosi dell'Udinese. Il centrocampista ha firmato da poco con i cinesi del Quingdao. Come affermato da lui stesso, ai microfoni del Messaggero Veneto, è ancora molto legato all'ambiente bianconero. ''Anche se sono ghanese, mi sento profondamente friulano e lo sono ancora di più dopo aver girato il mondo. Appena posso io torno sempre a Udine, perché lì ho una casa e tantissimi amici. Ho conosciuto poche società organizzate come quella bianconera, a cui devo la mia carriera. Io ringrazierò per sempre la famiglia Pozzo e la gente del Friuli che mi hanno fatto sentire a casa. Mi hanno fatto crescere sia come calciatore che come uomo. Guidolin è l'allenatore da cui ho imparato di più. Persona molto intelligente, gran conoscitore di calcio e quanta tattica che ci faceva fare, ma alla fine in campo sapevamo dove stare e a un certo punto ci muovevamo a memoria perché ognuno sapeva esattamente quello che doveva fare''.

Vittoria ad Anfield

Badu ha ricordato l'indimenticabile vittoria contro il Liverpool ad Anfield. ''Andando a Liverpool dicevamo che sarebbe stato impossibile vincere ad Anfield, e invece ho ancora impresso il missile di Pasquale, quel sinistro che s'infila in porta e i nostri tifosi impazziti. È stata la partita delle partite per me all'Udinese''.

Udinese attuale

Il ghanese ha detto la sua sull'Udinese di oggi. ''Non è ancora al top, ma tra qualche settimana vedremo la vera Udinese. Io non mi perdo una partita, finora le ho viste tutte, e quando perdiamo ho molti amici che mi scrivono e mi chiedono cosa ne penso. Per me è semplice. Abbiamo una rosa molto forte e serve tempo per i giovani, specie per gli stranieri, ma ci sono giocatori tosti come Pereyra e Deulofeu e un centravanti come Beto che sa fare il lavoro sporco, ma che va più cercato, e un esterno come Molina che mi ricorda Isla, ma con ancora più forza e gamba''. Nel frattempo, Arslan ha parlato del suo futuro. Tifosi spiazzati <<<