Rassegna stampa | L’errore che non ti aspetti: “Cambia tutto?”

Ieri è andata in scena l'amichevole tra il Koper (società della pima serie slovena) e l'Udinese. La squadra di Luca Gotti sapeva sin dall'inizio che non sarebbe stato un match semplice. Infatti così si è rivelato. Il risultato finale non vede sorridere la squadra friulana, dato che il match si conclude sul 2-2.