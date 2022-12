Udinese – L’ex Balbo torna sulla panchina / Ecco la sua nuova squadra

L'ex giocatore bianconero torna ad allenare e lo fa nella sua cara ed amata terra natale: l'Argentina. Abel Balbo è pronto per una nuova avventura e sicuramente non sarà facile farsi spazio all'interno del campionato argentino. Si parla di un torneo molto complesso e in cui hai pochissime partite per poter rendere nel miglior modo possibile. Le ultime esperienze positive hanno sicuramente aiutato l'ex bomber bianconero a trovare una squadra di altissimo livello all'interno della sua patria. La società gli ha affidato un ruolo molto delicato ed ora tocca a lui non tradire le aspettative. Ecco quale team ha consegnato le chiavi della panchina nelle mani di Balbo.

Un carriera in crescendo

Il centravanti ha iniziato nel lontano 2009 quando li venne affidata la panchina del Treviso, la sua esperienza durò veramente poco visto che dopo sole quattro partite fu esonerato e di conseguenza lasciato con un pugno di mosche in mano. Subito dopo c'è stata l'esperienza con l'Arezzo in cui ha ricoperto più ruoli ed allenato la squadra per una sola partita come tecnico principale. Dopo queste esperienze in Italia, c'è stato uno stop di un decennio e nell'ultima stagione si è fermato sulla panchina del Central di Cordoba, dove ha ottenuto buoni risultati. Adesso arriva quella che possiamo definire come la chiamata più importante di tutta la sua carriera. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime. Ecco il punto sul mercato bianconero <<<