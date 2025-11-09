A Sky, subito dopo il trionfo della Roma contro l'Udinese, Tommaso Baldanzi ha espresso il suo punto di vista sul campionato e sulla posizione di testa conquistata oggi, anche grazie alla sconfitta del Napoli. «Gasperini richiede che tutti sappiano fare tutto. Ognuno di noi può adattarsi, ma siamo felici perché era essenziale vincere all'Olimpico, era da un po' che non ottenevamo un successo. Ci godiamo questi tre punti, siamo soddisfatti. Primi in classifica? Non ci avrei mai creduto se me lo avessero detto, ma per trovarsi in cima prima della pausa bisogna aver lavorato bene, ma non ha importanza, dobbiamo impegnarci seriamente e sperare di rimanere in alto»
Roma-Udinese | Baldanzi e la gara all’Olimpico: le parole del post gara
Il campionato sembra presentare difficoltà e limiti per tutte le squadre, ma voi, se continuate a non subire gol e a progredire, potreste avere ambizioni diverse…
"Non ne sono certo, ma di sicuro i campionati sono lunghi. Ci sono molte squadre forti e nessuno ci impedisce di sognare, possiamo continuare a fare bene, vincere il maggior numero di partite possibile e crederci".
Come ti senti fisicamente e quanto vi allenate durante la settimana?
"Mi sento bene fisicamente, poiché giochiamo spesso ci alleniamo molto dopo le partite. Sto benissimo. C'è grande competizione nella Roma, è normale in una grande squadra, ma quando abbiamo deciso di restare ho anche scelto di dare il massimo ogni volta che mi verrà chiesto".
