Roma-Udinese | Baldanzi e la gara all’Olimpico: le parole del post gara

A Sky, subito dopo il trionfo della Roma contro l'Udinese, Tommaso Baldanzi ha espresso il suo punto di vista sul campionato e sulla posizione di testa conquistata oggi, anche grazie alla sconfitta del Napoli. «Gasperini richiede che tutti sappiano fare tutto. Ognuno di noi può adattarsi, ma siamo felici perché era essenziale vincere all'Olimpico, era da un po' che non ottenevamo un successo. Ci godiamo questi tre punti, siamo soddisfatti. Primi in classifica? Non ci avrei mai creduto se me lo avessero detto, ma per trovarsi in cima prima della pausa bisogna aver lavorato bene, ma non ha importanza, dobbiamo impegnarci seriamente e sperare di rimanere in alto»