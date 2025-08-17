Notizie Udinese – Baldanzi è una realtà possibile ? Il punto di mercato

Il mercato bianconero è in pieno movimento è il nome di Tommaso Baldanzi potrebbe essere un colpo realizzabile

L’Udinese sta prestando molta attenzione alle opportunità nel mercato e, nei giorni recenti, ha mostrato interesse reale per Tommaso Baldanzi, il promettente giocatore del 2003 che è arrivato alla Roma lo scorso gennaio dall’Empoli.