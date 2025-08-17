L’Udinese sta prestando molta attenzione alle opportunità nel mercato e, nei giorni recenti, ha mostrato interesse reale per Tommaso Baldanzi, il promettente giocatore del 2003 che è arrivato alla Roma lo scorso gennaio dall’Empoli.
Notizie Udinese – Baldanzi è una realtà possibile ? Il punto di mercato
Il passaggio del giovane trequartista toscano alla squadra giallorossa era stato stabilito per 10 milioni di euro con 5 milioni di bonus, mentre l’Empoli ha mantenuto un 20% sulla futura vendita. Baldanzi ha firmato un contratto valido fino a giugno 2028, ma con l'incremento di rinforzi significativi per l'attacco della Roma il suo minutaggio potrebbe diminuire notevolmente.
Per questo motivo, la Roma sta considerando di lasciarlo partire, ma non ha intenzione di svenderlo né creare perdite. Il prezzo stabilito rimane attorno ai 12-15 milioni di euro, importo che l’Udinese non sembra voler spendere immediatamente.
La proposta degli udinesi è quella di un prestito con opzione di riscatto, ma a condizioni più vantaggiose rispetto alle valutazioni della Roma.
In pratica, l’Udinese chiede uno sconto per ottenere il cartellino del giocatore. A Udine potrebbe trovare spazio e responsabilità, in un ambiente storicamente favorevole alla crescita dei talenti.
La negoziazione si presenta complicata. La Roma necessita di liberare posti per i nuovi acquisti e ridurre gli stipendi, ma allo stesso tempo desidera tutelare il valore dell’investimento effettuato solo pochi mesi fa.
Il giocatore stesso non sarebbe incline a lasciare la Capitale, ma rischia di essere considerato un rincalzo con i nuovi arrivi. L'Udinese è attratta dall'opportunità di portare in Friuli un talento puro, capace di riaccendere l'entusiasmo della tifoseria dopo le cessioni significative di questa estate.
