Udinese News – I ballottaggi in vista dell’Atalanta: la situazione attuale

Sulla fascia sinistra il primo ballottaggio vede contendersi la maglia titolare da due giocatori: Kamara e Zemura . Attualmente l'esterno ivoriano sembra essere in vantaggio su Zemura (60%-40%). A centrocampo è in corso un'altra contesa per la titolarità. Payero , appena rientrato, e Ekkelenkamp sono in ballottaggio per Sabato . Il centrocampista argentino sembra essere preferito dal tecnico tedesco (60%-40%).

In attacco vi è il dubbio più grande. Assieme a Thauvin, si contendono il posto Sanchez e Davis. L'attaccante inglese è in dubbio per via della sua condizione fisica e il cileno non è ancora in grado di effettuare 90 minuti di gioco. Per adesso Alexis è in vantaggio su Davis seppur di poco (55%- 45%).