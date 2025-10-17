La condizione è una soltanto: portare a casa la vittoria. La trasferta è già difficile e un campo come come quella della Cremonese è un terreno pericoloso per chiunque. L'Udinese sta recuperando i vari nazionali che hanno partecipato alla sosta e questo potrebbe complicare di più le scelte di Runjaic in vista di lunedì.
udinese
News Udinese – Dubbi per Runjaic! Tre ballottaggi contro la Cremonese
Goglichidze (60%) e Bertola (40%) scalpitano per una maglia da titolare. Il georgiano è stato impiegato in nazionale ma Runjaic sembra preferirlo all'ex Spezia. Bertola rimane un punto di appoggio e potrebbe anche sbaragliare la concorrenza per affrontare sir Jamie Vardy. Sulla fascia destra Zanoli (50%) è in vantaggio su Ehizibue (40%).
L'esterno italiano deve aumentare i giri del motore e per farlo gli servono partite. A centrocampo Piotrowski (60%) e Lovric (40%) sono in competizione per una maglia da titolare. Entrambi sono andati in nazionale giocando un bel numero di minuti. Runjaic vorrà aspettare fino all'ultimo allenamento per capire chi dei due potrà partire nei primi 11. Le ultime di mercato:In attacco solo sicurezze! Rinnovo pronto per un top <<<
