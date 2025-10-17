News Udinese – Dubbi per Runjaic! Tre ballottaggi contro la Cremonese

Il tecnico bianconero sta riacquisendo la rosa completa e ci sono già diversi ballottaggi per la maglia da titolare di Lunedì

Lorenzo Focolari Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 10:12)

La condizione è una soltanto: portare a casa la vittoria. La trasferta è già difficile e un campo come come quella della Cremonese è un terreno pericoloso per chiunque. L'Udinese sta recuperando i vari nazionali che hanno partecipato alla sosta e questo potrebbe complicare di più le scelte di Runjaic in vista di lunedì.

Goglichidze (60%) e Bertola (40%) scalpitano per una maglia da titolare. Il georgiano è stato impiegato in nazionale ma Runjaic sembra preferirlo all'ex Spezia. Bertola rimane un punto di appoggio e potrebbe anche sbaragliare la concorrenza per affrontare sir Jamie Vardy. Sulla fascia destra Zanoli (50%) è in vantaggio su Ehizibue (40%).

L'esterno italiano deve aumentare i giri del motore e per farlo gli servono partite. A centrocampo Piotrowski (60%) e Lovric (40%) sono in competizione per una maglia da titolare. Entrambi sono andati in nazionale giocando un bel numero di minuti. Runjaic vorrà aspettare fino all'ultimo allenamento per capire chi dei due potrà partire nei primi 11.