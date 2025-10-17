Mercato Udinese – In attacco solo sicurezze! Rinnovo pronto per un top

La dirigenza bianconera è a lavoro per il futuro della squadra: il primo passo è blindare i big per costruire un ciclo

Lorenzo Focolari Redattore 17 ottobre - 09:09

Il mercato è sempre attivo: ottobre è il periodo dedicato ai rinnovi e Nicolò Schira su Tuttosport sottolinea che l’Udinese sta pianificando l'estensione del contratto di Davis, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027, fino al 2029.

I problemi di salute che hanno influenzato negativamente le sue prime due stagioni in Friuli appartengono ormai al passato e, secondo il giornale, questa estate i Pozzo hanno pensato a Keinan, decidendo di puntare su di lui come attaccante titolare, senza cercare un sostituto dell’attaccante italiano che nel frattempo è passato al Napoli. Con il senno di poi: è stata una decisione corretta, dato che ha già messo a segno due gol contro Inter e Sassuolo nelle prime sei partite.

E soprattutto, senza infortuni e gol realizzati, tutti rigorosamente in trasferta. Questa è diventata la loro specialità. La Cremonese, che incontreranno lunedì allo Zini, è in guardia. Davis è sicuramente il taino numero 1 dell'attacco bianconero e potrebbe lasciare il segno nel prossimo match.