Udinese – Ballottaggio in attacco: Beto o Success? / I numeri parlano chiaro

Da inizio anno c'è il continuo ballottaggio tra Beto e Success. Ecco i numeri che cercano di rispondere alla prima sfida della stagione

Il team bianconero si gode questi meritati giorni di riposo dopo una partenza a dir poco sorprendente. La ripresa degli allenamenti è già stata fissata per il prossimo mercoledì. Tutti i componenti non vedono l'ora di tornare al Bruseschi per poter continuare a fare bene e sorprendere gli avversari. Sicuramente non sarà semplice mettere in difficoltà un team come l'Hellas Verona, visto che è guidato da un mister che conosce a memoria le forze dell'Udinese: Gabriele Cioffi. Questa squadra, però, sembra essere davvero inarrestabile e di conseguenza non ha intenzione di fermarsi davanti a nulla. Nel frattempo, nel corso di questa pausa c'è lo spazio per poter iniziare a valutare le prestazioni dei giocatori bianconeri e soprattutto i vari ballottaggi. Quello che tiene banco da più tempo è la sfida tra Isaac Success e Beto. Al momento i numeri parlano chiaro.

Nelle prime sette partite di questo campionato il giocatore nigeriano non ha ancora trovato la via della rete (se non in Coppa Italia) ma ha servito alla causa delle ottime prestazioni. Per quanto riguarda Beto, invece, stiamo parlando di un giocatore capace di mettere a segno quattro gol in queste prime sette partite. I numeri che fanno più paura, però, sono quelli che riguardano la media gol visto che ha segnato una volta ogni settantacinque minuti. Stiamo parlando di medie da vero bomber che non vede l'ora di continuare a confermarsi.

Chi è il titolare?

Come detto in precedenza i numeri sembrano parlare chiaro e se leggiamo solo quelli il titolare dovrebbe essere sempre Beto, ma non è così visto che le prestazioni non sono fatte solo da numeri. L'apporto di Isaac Success nel corso di questa stagione è stato molto importante e spesso a contribuito a spaccare le partite (vedi proprio il match contro i neroazzurri).