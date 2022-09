Udinese-Inter | Prove di formazione: Beto in pole su Success

Sottil sta studiando l'undici che sarà titolare nell'incontro contro i nerazzurri in programma questa domenica alle 12,30

Sottil può contare su una rosa profonda e per questo contro i nerazzurri arriveranno diversi cambi di formazione rispetto alla gara di domenica scorsa contro il Sassuolo. In più il tecnico piemontese avrà a disposizione i recuperi importanti di Bijol e Makengo, indisponibili nelle ultime uscite dei bianconeri. Lo sloveno è ancora in dubbio, ma in caso di convocazione potrebbe giocarsi le sue carte per una maglia da titolare a discapito di Ebosse. Dopo una buona gara da subentrato contro i giallorossi, il laterale camerunense ha lasciato alquanto a desiderare nella trasferta di Reggio Emilia, venendo anche ammonito.

Stessa sorte per Makengo che però vede più alte le sue chance di partire dal '1 minuto. Nel suo caso sarà Arslan a lasciargli il ruolo di interno di centrocampo. Per il resto dovrebbero essere confermati gli stessi giocatori che sono scesi in campo al Mapei Stadium. Eccezzion fatta per l'attacco.

Beto favorito su Success

Dopo aver acquisito nelle ultime giornate il ruolo di spacca partita entrando nella ripresa, potrebbe essere di nuovo il turno di Beto accanto a Deulofeu dall'inizio. L'attaccante portoghese ha siglato 3 gol nelle 3 partite, mostrando un periodo di forma invidiabile. Il numero 9 dei friulani, subentrando dalla panchina, ha risolto sia la gara con la Fiorentina che quella con il Sassuolo, occasione dove è riuscito addirittura a mettere a segno una doppietta. La gara di domenica, però, si preannuncia molto fisica e un attaccante con le caratteristiche di Beto potrebbe rivelarsi essenziale nei meccanismi del piano tattico friulano. Attacco della profondità e forza fisica, qualità che la retroguardia neroazzurra ha dimostrato in più casi di poter soffrire. Per questo motivo, ad oggi, diamo in vantaggio Beto su Success, ancora a secco in questo campionato di Serie A.