News Udinese / Balzaretti su Deulofeu: “Quando lo rivedremo in campo…”

Federico Balzaretti ha detto la sua riguardo un calciatore davvero importante (per l'Udinese) come Gerard Deulofeu. Non dimentichiamo che lo spagnolo è out da inizio stagione per via di un infortunio al ginocchio. L'ultima sfida giocata dall'ex Everton risale allo scorso gennaio contro la Sampdoria (ad inizio 2023) in quel di Marassi.