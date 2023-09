Cagliari-Udinese | Balzaretti: “Pereyra motivato a tornare, stop negatività”

Le parole di Balzaretti

Bisogna dare del tempo anche a “quei giocatori al secondo step della loro esperienza in bianconero, come Jaka Bijol, Lazar Samardzic, Nehuen Perez e Sandi Lovric. Devono assumere la leadership”. Chi può aiutarli in questo è sicuramente Roberto Pereyra, del cui ritorno “siamo molto contenti in famiglia. Ci eravamo già incontrati prima della fine del mercato. È sempre stato motivato a tornare, porta esperienza e serenità dal punto di vista tecnico e di comportamento. Deve essere solo messo in condizione, speriamo possa essere pronto al più presto”. Cambiando rapidamente discorso, ecco l'undici scelto da Sottil <<<