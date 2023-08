Salernitana-Udinese | Balzaretti: “Pereyra una possibilità. Per Beto è fatta”

Il direttore sportivo dei bianconeri è intervenuto a Dazn per fare chiarezza sui movimenti di mercato sia in entrata sia in uscita

La società non ha mai nascosto che, di fronte a un’offerta reputata giusta, “ci saremmo seduti al tavolo a parlare. Lo siamo ancora, ma ci sono i presupposti affinché vada a buon fine. Anche il ragazzo ha manifestato a inizio settimana la volontà di procedere”. Avvistato a Venezia, Balzaretti ammette la sua presenza in ottica mercato. “Inutile negarlo . Non sarà facile colmare l’assenza di un giocatore come lui, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo diversi nomi sul tavolo e stiamo valutando il profilo migliore per sopperire all’eventuale uscita di Beto”.