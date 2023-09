Balzaretti svela il retroscena di mercato: “Ci eravamo già sentiti prima”

Il ds dell' Udinese , Federico Balzaretti , ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky a margine della sfida pareggiata contro il Cagliari, dove è tornato a parlare anche delle varie trattative di mercato realizzate in questa ultima sessione.

Balzaretti: "Pereyra? Ci eravamo incontrati prima ed è sempre stato motivato a tornare"

Particolare il riferimento alla situazione legata a Pereyra, in cui ha svelato anche un curioso rtroscena avvenuto per portare l'uruguaiano in Friuli.