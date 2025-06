News Udinese | Lucca-Juve: Balzarini chiarisce la situazione

L'Udinese è attivamente impegnata nella vendita di Lorenzo Lucca , che era sembrato a un passo dal trasferirsi al Napoli . Tuttavia, nelle ultime giornate, la squadra partenopea ha ritardato per valutare se l'operazione, che potrebbe portare Darwin Nunez in Campania, fosse realizzabile.

Un altro club che ha sempre espresso interesse per l'attaccante udinese è la Juventus, ma non ha mai presentato una proposta concreta. Il noto giornalista Gianni Balzarini ha, comunque, smentito decisamente questo presunto interesse della squadra torinese ai microfoni di Newsbianconera. it

"Ci vorrà del tempo prima che la Juve possa acquistare un attaccante di valore. Non ho notizie di un forte interesse per Lucca, considerando che l'Udinese richiede più di 20 milioni per lui".