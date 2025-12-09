Le opinioni fanno sempre giri veloci e cambiano in modo repentino. Questo è quello che sta succedendo a Maduka Okoye in questi due giorni. A pesare è il rigore causato ai danni di Colombo che poi ha aperto le marcature a favore del Genoa nella serata di ieri. L'Udinese si è ritrovata sotto alla mezz'ora circa di gioco.
Udinese News – Okoye sul banco degli imputati? Il punto
Colombo effettua una percussione sulla parte sinistra della difesa friulana. Rui Modesto intercetta da dietro il pallone in possesso avversario, togliendolo dalla traiettoria di Colombo. Istintivamente Karlstrom tocca la nuovamente palla e questo toglie tutti i tempi di gioco a favore della difesa friulana.
Ad approfittarne è sempre Colombo che si ritrova a tu per tu con Okoye. Il nigeriano esce in netto ritardo e non prende il pallone: calcio di rigore. Malinovskyi spiazza il portiere dell'Udinese e il Genoa va in vantaggio al 34esimo. Le colpe potrebbero essere varie ma per Okoye i riflettori delle accuse sono ancora puntati. Contro il Bologna aveva parato il rigore ad Orsolini e ora è tutto da rifare. Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio <<<
