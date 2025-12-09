Udinese News – Okoye sul banco degli imputati? Il punto

Le opinioni fanno sempre giri veloci e cambiano in modo repentino. Questo è quello che sta succedendo a Maduka Okoye in questi due giorni. A pesare è il rigore causato ai danni di Colombo che poi ha aperto le marcature a favore del Genoa nella serata di ieri. L'Udinese si è ritrovata sotto alla mezz'ora circa di gioco.