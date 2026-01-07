Torino-Udinese | Parla Baroni: “Sappiamo ciò che ci aspetta..”

Le parole di Baroni al termine di Torino-Udinese: "Abbiamo avuto un buon inizio di partita. La nostra pulizia tecnica è stata inferiore alla norma, abbiamo commesso errori che di solito evitiamo. Il gol che abbiamo subito è arrivato a causa di una palla persa e di un passaggio dell'Udinese. In alcune situazioni siamo stati meno incisivi dopo un buon primo tempo. Abbiamo provato a rimediare".
Il tecnico dei torinesi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita con l'Udinese riguardo la gara e il futuro della squadra
"Il gol è arrivato un po' tardi. Stiamo lavorando sui particolari. Non è la prima volta che ci troviamo in una situazione in cui una vittoria potrebbe rappresentare un miglioramento e non ci riusciamo. Stiamo impegnandoci, cercando di costruire e seguire un piano. Dobbiamo gestire bene l'apertura del mercato. Abbiamo le idee chiare su ciò che ci aspetta".
