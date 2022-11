Udinese-Lecce | Baroni studia la mossa: Banda falso nueve o Colombo?

Il problema del Lecce nelle ultime partite è sicuramente quello dell'attacco. La squadra di Baroni ha fin qui totalizzato appena 9 reti, la peggiore del campionato sotto questo dato pari solo all'Empoli. Anche con la Vecchia Signora non sono arrivati i segnali sperati: zero tiri in porta. Un numero troppo insufficiente se si vuole avere qualche chance di salvezza. Il problema potrebbe essere individuato nel modo di giocare dei salentini. Il Lecce spesso prepara la gara per difendersi e poi ripartire, per sfruttare al meglio le ripartenze di giocatori veloci come Ceesay o Banda. Ma ora le avversarie lo sanno e cercano di concedere meno spazi possibili alla manovra di rilancio dei salentini. Lo stesso Allegri è intervenuto in merito: "Avevamo preparato la partita avendo massimo rispetto del Lecce. consapevoli che agiscono in ripartenza e per questo la linea difensiva è stata molto concentrata".