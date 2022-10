News Udinese – Parla l’ex Battistini: “Bianconeri sono un cliente scomodo”

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato, si parla di un match tutt'altro che semplice e di una squadra che ha la voglia di riconfermarsi ai vertici. dall'altra parte ci sarà una società alla ricerca del riscatto e di conseguenza un match tutt'altro che semplice. Il Verona guidato da Gabriele Cioffi potrebbe sorprendere l'Udinese proprio per i precedenti del mister adesso scaligero. Sicuramente ci si aspetta una prova che dal primo all'ultimo minuto si giocata al massimo e nel migliore dei modi da tutte e due le squadre. Ha presentato l'incontro anche un doppio ex di giornata: Graziano Battistini . Ecco le dichiarazioni dell'ex portiere riguardo il Verona.

L'estremo difensore cha confermato che il Verona è una squadra che ha ancora una quadra da trovare a tutti i costi e che dovrà fare il massimo per poter ritrovare la linfa che aveva la passata stagione. Inoltre sappiamo che lunedì l'Udinese ha tutto l'interesse di mettere in difficoltà gli avversari grazie alla sua fisicità. Il problema principale per gli scaligeri restano le parecchie cessioni, visto che quasi tutto lo scheletro della squadra è stato sostituito. Il portiere conferma: "La squadra può raggiungere la salvezza. Senza ombra di dubbio parliamo sia dell'obiettivo minimo che di quello più importante". Ricordiamo che mantenere la categoria è basilare per una società come quella veronese. Battistini non ha parlato solo di Verona, ma anche di Udinese. Ecco il suo pensiero sulla società friulana.