Hellas – Udinese / Nehuen Perez è tornato in gruppo: ci sarà dal primo

Il campionato si avvicina alla ripartenza ed adesso manca davvero pochissimo prima di rivedere i beniamini bianconeri in campo. L'Udinese è partita nel migliore dei modi e non vede l'ora di continuare da dove aveva lasciato. L'appuntamento è fissato e stiamo parlando del match del Bentegodi contro il Verona di lunedì sera. Un monday night che potrà dire tantissimo ai fini della classifica, con due squadre che vogliono fare bene. Soprattutto gli scaligeri sono a caccia di un match che possa rilanciarli a tutti gli effetti. Nel frattempo il tecnico Andrea Sottil pensa alla formazione iniziale e soprattutto dietro arrivano delle info molto importanti.

La maggior parte dei giocatori sono tornati dalle nazionali e tra questi c'è anche Nehuen Perez che finalmente è riuscito ad esordire con la nazionale albiceleste . Un vero e proprio motivo di orgoglio per il giocatore ex Atletico Madrid. Il problema per i bianconeri è che solo mercoledì notte è riuscito a liberarsi di tutti gli impegni con l'Argentina. Tra ritorno ed un pesantissimo fuso orario da smaltire, la sua presenza in quel di Verona poteva essere tutt'altro che scontata, ma nelle ultime ore sono arrivate (finalmente) delle notizie positive.

Salvo clamorosi colpi di scena, la difesa titolare nel corso del prossimo incontro sarà solo una: la solita. Impossibile togliere dal campo il braccetto di destra Rodrigo Becao che fino ad ora si sta mostrando come uno dei migliori difensori della nostra lega. Al centro arriva la conferma di un giocatore che gode di ottima forma come Jaka Bijol. A sinistra, invece, dovrebbe esserci e si farò trovare sicuramente pronto Nehuen Perez. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime curiosità sulla società bianconera e sui preparativi in vista del prossimo match. Non solo la difesa, ma il mister ha scelto anche la mediana: ecco i titolari <<<