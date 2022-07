Notizie Udinese | Da Becao a Beto: ecco le news dall’infermeria

Ormai ci siamo. Tra 10 giorni l'Udinese scenderà in campo per la prima gara ufficiale della stagione in Coppa Italia. Ma come ci arrivano gli uomini di Sottil? Le amichevoli svolte in ritiro a Lienz hanno dato riscontri positivi, tranne che dall'infermeria. L'unica nota lieta in tal senso è il ritorno a pieno regime del portiere Marco Silvestri . Il numero 1 dei bianconeri ha già mostrato di essere in grande spolvero contro il Bayer Leverkusen, sfornando una prestazione davvero magnifica. Partiamo dalla difesa.

Se per Becao filtra ottimismo, non si può dire lo stesso per Tolgay Arslan. Il centrocampista tedesco era uscito anzitempo dall'amichevole con l'Ilirja Lubiana per una brutta distorsione alla caviglia. Al momento non ci sono indicazioni sul suo recupero, ma sembra difficile un suo impiego alla prima di campionato contro i Campioni d'Italia. Per la Coppa Italia non dovrebbe essere a disposizione di Sottil. Per quanto concerne l'attacco, Beto prosegue l'iter riabilitativo iniziato a maggio dopo l'infortunio muscolare che lo ha privato del finale di stagione. C'è fiducia per un suo possibile ritorno direttamente a San Siro il 13 agosto. Infine Deulofeu, rientrato dopo la nascita della figlia India, ma alle prese con un fastidio accusato al termine della sfida con l'Union Berlino. Queste le condizioni degli infortunati, con Marino comunque al lavoro per rinforzare la rosa agli ordini di mister Sottil. Anche se al momento un grande obiettivo sembra stia per sfumare.