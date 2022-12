Udinese- Sorride Sottil: Becao e Beto in grande spolvero, preoccupa Deulo

Ieri con entrambi in campo i bianconeri hanno ritrovato una vittoria che mancava da quasi tre mesi: finalmente è tornato Rodrigo

l team bianconero continua ad allenarsi sui campi del Bruseschi in vista del quattro gennaio. Ora che è terminato il Mondiale, l'attenzione di tutti i riflettori può tornare sul campionato italiano e di conseguenza si inizia a pensare ai prossimi impegni. Il primo sarà contro l'Empoli in una partita che non può essere sottovalutata per nessun motivo al mondo. Nel frattempo iniziano ad arrivare belle notizie anche dall'infermeria visto che in questi giorni hanno iniziato a recuperare tutti i giocatori più importanti per il tecnico bianconero Andrea Sottil. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime proprio dal Bruseschi dove la squadra è scesa sul campo nel corso della mattinata.

Due notizie positive ed una meno confortante per l’Udinese dopo l’amichevole contro il Lecce. Le buone notizie sono rappresentate da due ritorni fondamentali: quello di Becao sul campo per la prima volta da ottobre, e quello Beto, ritornato al gol che mancava da tre mesi. Per il centrale brasiliano è bastata la prima frazione per far capire la sua importanza nella retroguardia bianconera. La sua leadership è fondamentale se si vuole puntare a qualcosa di grande. Mentre per l'attaccante portoghese si tratta di un sospiro di sollievo che può motivarlo in vista dei prossimi appuntamenti.

Il ritorno di Deulo — La notizia meno confortante è rappresentata da Gerard Deulofeu: lo spagnolo non è ancora rientrato in gruppo e per La Gazzetta dello Sport è possibile un suo forfait contro l'Empoli il 4 gennaio. L'obiettivo ora è recuperare in tempo per la sfida successiva contro la Vecchia Signora in programma il 7 gennaio.