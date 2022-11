News Udinese | Becao e i dubbi sul suo futuro: la situazione del contratto

Giovedì scorso il suo connazionale Walace ha firmato il prolungamento con l'Udinese fino al 2026. Il mediano in estate era stato a un passo dal Flamengo, ma l'Udinese ha spinto per trattenerlo. E ora vuole spingere per Becao. Quello che manca è il sì di Rodrigo che però non arriva. Il quotidiano rivela che "Walace, in pratica, ha accettato quello che Rodrigo Becao sta rifiutando da inizio ottobre , quando Gino Pozzo gli ha messo sul piatto un rinnovo all'attuale scadenza fissata a giugno 2024, con un adeguamento economico degli attuali 657.000 euro.

Becao e quel rinnovo che non arriva

Tra i tanti big in scadenza 2024, assieme a Gerard Deulofeu, Marco Silvestri e Isaac Success, Becao è il giocatore con più mercato, come hanno dimostrato i recenti interessamenti di diverse squadre importanti, e forse è proprio per le allettanti offerte già ricevute in estate che il difensore di Salvador de Bahia non ha firmato il rinnovo. A fare da intermediario tra Udinese, agente e giocatore interverrà nuovamente Luciano Ramalho che nel 2019 ha portato a Udine il difensore. Con il suo intervento potrebbe arrivare la firma sul rinnovo. Poi, in caso di cessione, va ricordato che l'Udinese dovrà girare il 15% della somma incassata al club che lanciò Becao, il Bahia.