News Udinese / L’ex bianconero Molina è l’obiettivo del Chelsea a gennaio

Il terzino dell'Albiceleste, grazie alle sue super prestazioni al Mondiale, è finito nel mirino dei blues alla ricerca di un esterno destro

Redazione

Una delle sorprese più positive dell'Argentina in questo Mondiale in Qatar è l'ascesa di Nahuel Molina, giocatore passato dall'Udinese all'Atletico Madrid in estate. Prima la maglia da titolare, strappata a Gonzalo Montiel, esperto terzino sinistro del Siviglia, poi il gol che ha aperto le danze contro l'Olanda, sulla giocata di Messi che lo ha mandato per una notte in paradiso. Ora però, le attenzioni della Premier potrebbero già vederlo protagonista della prossima sessione di mercato. Infatti, il Chelsea ha inviato i propri scout mercato in Qatar per valutare il rendimento del difensore argentino.

Nahuel Molina è il nuovo oggetto del desiderio di mercato dei Blues. All'Atletico, l'esterno della Seleccìon, non sta vivendo un periodo felicissimo, viste anche le difficoltà avute dai Colchoneros in questo avvio di stagione, in ritardo in campionato e fuori da tutte le competizioni europee. Simeone, comunque, ha spesso voluto rivolgersi a Marcos Llorente per occupare la fascia destra, a discapito del terzino argentino.

I blues fanno sul serio — In linea di principio l’Atletico non vorrebbe privarsi del giocatore, convinto della scelta fatta la scorsa estate: l’idea potrebbe cambiare a primavera se il giocatore non tornasse ai livelli di rendimento di Udinese. Ma gli inglesi fanno sul serio, per regalare a Potter una valida alternativa a Reece James. Vedremo il mercato dove condurrà Molina, ora concentrato a guadagnarsi una storica finale Mondiale. Nel frattempo non perdere le ultime sull'affare Martins <<<