Notizie Udinese | Becao: “Il rendimento del gruppo aiuta anche i singoli”

I bianconeri hanno finalmente la possibilità di godersi qualche giorno di riposo, dopo una prima parte di stagione a dir poco stressante in cui tutte le squadre sono arrivate con il minimo delle forze. In questi quindici match l'Udinese si è costruita una vera e propria classifica da favola, anche se è ancora presto per poter avere la certezza di lottare per le posizioni che garantiscono l'accesso alle coppe europee. Solo con l'inizio della seconda parte di stagione potremo scoprire se i friulani effettivamente hanno le caratteristiche per poter fare la differenza nel corso di tutta l'annata. Di questo ha proprio parlato Rodrigo Becao, fuori per infortunio da ormai qualche settimana.