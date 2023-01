Mercato Udinese / Becao tra due fuochi: quale sarà il futuro del brasiliano?

La squadra allenata da Andrea Sottil è pronta a ripartire dopo un avvio di 2023 che purtroppo rispecchia molto il finale pre Mondiale. Ora bisogna dare il massimo sul campo da gioco per poter continuare a sognare in grande e cercare di ottenere un piazzamento in uno dei prossimi tornei europei. Si tratta di un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma con una squadra che non vede l'ora di fare la differenza. Nel frattempo ci sono dei giocatori che sono stati attenzionati dai migliori club del nostro campionato e tra questi c'è anche Rodrigo Becao . Ecco tutte le ultime sul difensore centrale bianconero e sulle squadre interessate al suo contratto.

La valutazione di Becao si aggira attorno ai venti milioni , ma il contratto del difensore è un fattore che rema contro alle intenzioni della famiglia Pozzo. Scade infatti nel 2024, quando il brasiliano avrebbe 28 anni e sarebbe all’apice della propria carriera. Il piano sarebbe quello di farlo rinnovare per un anno, fino al 2025, come riportato dal Corriere dello Sport . Se questo progetto non dovesse andare a buon fine però, la cifra per il suo cartellino potrebbe abbassarsi.

Le pretendenti

Tra le prime squadre a farsi avanti per il cartellino di Becao c’è stata l’Inter. L’arrivo di Acerbi in estate, che ha sorpassato De Vrij nelle gerarchie della retroguardia nerazzurra, non è bastato a completare il reparto. Il rinnovo di Skriniar è sempre più difficile e quindi è naturale per la dirigenza cercare un difensore centrale affidabile e già abituato al campionato italiano. E' noto fin da dicembre l’interesse della squadra milanese per il brasiliano, ma l’assalto definitivo non è ancora arrivato. C'è anche l'opzione Everton che è alla ricerca di un difensore centrale, e avrebbe puntato proprio il brasiliano dell’Udinese. Il rischio per le big di Serie A è che la potenza economica delle squadre inglesi si faccia nuovamente sentire, e che i Toffees possano offrire cifre vicine ai 20 milioni richiesta dalla società friulana. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. Un nuovo obiettivo per l'attacco <<<