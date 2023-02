Udinese – Il bel gesto per Ebosse e Deulofeu / Le parole dei protagonisti

Si torna al gol con Beto e tutta la squadra si reca verso la panchina dove vengono esposte due magliette, una per Ebosse ed una per Deulo

Redazione

L'Udinese torna al gol e aggancia lo Spezia intorno al venticinquesimo minuto della prima frazione di gioco. Appena la rete viene convalidata dopo la revisione al VAR, tutto il team si reca verso la panchina. Senza pensarci un secondo vengono prese in mano due magliette, la prima è quella del difensore centrale Enzo Ebosse e la seconda è quella del fantasista bianconero Gerard Deulofeu. Entrambe vengono esposte a favor di telecamere proprio per onorare le prestazioni dei due componenti del team che molto probabilmente hanno terminato la loro stagione in anticipo. Questo sicuramente evidenzia l'ottimo gruppo che si è costruito in quel di Udine.

Dopo questa bellissima idea, non sono mancate le parole social dei diretti interessati. A parlare ci ha pensato il numero diez Deulo. Ecco il suo commento: "Mi mancate tanto". Poche parole ma di che cercano di far capire senza troppi giri l'amore di Gerry per la maglia friulana. Anche il camerunense Enzo Ebosse ci ha pensato ed ha ripostato la foto che raffigura Beto (autore della rete) e Masina con la maglia tra le mani. Affianco a questa istantanea non è mancato un altro piccolo commento, dove ci sono due cuori uno bianco e l'altro nero proprio per identificare la squadra.

Una brutta notizia — Questo gesto sicuramente evidenzia la compattezza del gruppo, ma allo stesso tempo ricorda come l'Udinese dovrà fare a meno di due giocatori molto importanti per diverso tempo. Occorre invertire il senso di marcia e cercare in tutti i modi di conquistare una qualificazione europea anche senza questi componenti. Non sarà semplice, ma mister Andrea Sottil starà già pensando a tutte le soluzioni possibili ed immaginabili. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dal match di ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Spezia. Tutti i voti assegnati dalla nostra redazione <<<