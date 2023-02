Notizie Udinese | Stagione finita per Gerard Deulofeu: dubbi sul suo futuro

L'attaccante catalano, operato ieri a Villa Stuart, ha chiuso anzitempo la stagione. Ora tocca capire quali saranno le sue prossime mosse

Redazione

Gerard Deulofeu si è operato ieri a Villa Stuart. L'attaccante catalano inizia da oggi un percorso riabilitativo importante, per recuperare dall'infortunio al ginocchio che lo ha messo out per gran parte di questa stagione. I tifosi non vedono l'ora di riapprezzare le giocate del folletto spagnolo, in grado di infiammare gli spalti della Dacia Arena a suon di gol e assist, ma dobbiamo anche ricordare che questo infortunio sicuramente minerà le sue sicurezze. Occorre attendere e soprattutto pazientare in vista delle prossime stagioni, visto che è molto difficile un suo rientro anticipato nel corso di questa stagione.

Il giocatore spagnolo si è presentato martedì a Roma per l'intervento di rafforzamento della capsula del ginocchio. Un'operazione che getta molti dubbi sul futuro del numero 10. L'arrivo di Thauvin è certamente da leggere in questo senso, in quanto le tempistiche per un infortunio del genere non sono di breve durata. Il giocatore, comunque sappiamo che ha grande voglia di lavorare e mettersi a servizio della squadra il prima possibile. Noi non possiamo fare altro che attenderlo e soprattutto dare un possibile indizio sul momento in cui potrà rientrare. Ecco le date del ritorno di Gerard Deulofeu.

Stagione finita — Gerard Deulofeu con l'operazione ha sicuramente chiuso la stagione anzi tempo. Gli ulti aggiornamenti portano tutti in questo senso, con l'attaccante catalano che non vestirà più per questa stagione la maglia dell'Udinese. Diverse suggestioni fanno pensare anche a una sua partenza in estate, ma sicuramente l'incertezza dell'infortunio fa sì che tutte le valutazioni saranno rimandate in futuro.