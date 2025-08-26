Udinese – Tremolada inizia bene la sua stagione arbitrale

L’arbitro di ieri sera ha diretto la gara in modo positivo e sia la Gazzeta che il Corriere dello Sport ne hanno parlato bene

Lorenzo Focolari Redattore 26 agosto - 09:18

Positiva, stando a quanto riportato dalla stampa nazionale, la gestione della partita da parte dell'arbitro Tremolada nella sfida Udinese-Verona terminata 1-1.

GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – Tremolada ha avuto una gestione senza problemi nel primo tempo, segnando un solo cartellino giallo per un fallo di Iker Bravo su Bernede. Nella seconda metà, un breve controllo in sala Var per accertare la validità del vantaggio dell’Udinese scaturito da un calcio d’angolo: attenzione sul contrasto aereo tra Solet e Nelsson prima che la palla giunga a Kristensen, dove il francese utilizza le braccia, ma entro i limiti consentiti: infatti, non ci sono rimostranze da parte dei giocatori gialloblu.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – Questa è la nona partita di Serie A per Tremolada nella sua terza stagione in CAN: dovrebbe essere l’anno della sua affermazione. Sono stati registrati 24 falli e 5 cartellini gialli (forse troppi considerando il tipo di incontro, quello a Davis poteva essere evitato). Entrambi i gol sono stati realizzati su calcio d’angolo, ma rimane un dubbio – non chiarito dalle immagini – riguardo a quello di Verona: nell'unica immagine (il live) sembra che Ehizibue tocchi il pallone quando è già oltre la linea di fondo (basta osservare i piedi del giocatore che è quasi sulla linea). Ma si tratta solo di impressioni.

TUTTOSPORT 6 – Incontro senza episodi particolarmente complessi.