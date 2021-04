Benevento-Udinese, un solo precedente in serie A

Tra pochi minuti ci sarà Benevento-Udinese, gara valida per la giornata numero quattordici del girone di ritorno del campionato di serie A

Tra pochi minuti ci sarà Benevento-Udinese, gara valida per la giornata numero quattordici del girone di ritorno del campionato di serie A. I sanniti sfidano i friulani al “Vigorito”, desolatamente a porte chiuse. Quali sono i precedenti in terra campana in campionato? Uno solo. Risalente al 2017-18, l’unico campionato trascorso in serie A dal Benevento, tra tante problematiche e difficoltà. Come le quattordici sconfitte iniziali e la retrocessione decretata già nel girone d’andata. Una stagione stregata per le “Streghe”, diversamente sta andando in questa con gli uomini di Inzaghi sempre sopra la zona pericolo ma ora rischiano di finirci risucchiati. Il precedente in questione risale, strana ironia della sorte, proprio allo stesso periodo dell’anno: era il 29 aprile 2018, e Udinese e Benevento pareggiavano per 3-3 in quel del “Vigorito”. Al vantaggio iniziale di Widmer, rispondevano Viola e Coda su rigore. La contorimonta si consumava a cavallo di un minuto con Lasagna. Al 90’ pareggiava Sagna per una gara molto spettacolare che vide anche l’espulsione di Cataldi.