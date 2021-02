Lasagna: “Verona forte e ambizioso. Affrontare l’Udinese sarà strano”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante dell'Udinese

LE SUE PAROLE - "L'ambientamento a Verona sta procedendo molto bene. Ho trovato un gruppo di ragazzi perbene, che compongono una squadra molto forte. I risultati e la classifica testimoniano la forza del Verona. Ho avuto modo di conoscere di persona mister Juric, che ha un grande approccio e una mentalità importante. La trattativa è durata non più di qualche settimana. Si è presentata questa opportunità di venire a Verona e parlandone insieme al mio procuratore ci ho pensato davvero poco ad accettare. E' un trasferimento che secondo me può portarmi dei benefici. L'Hellas è una squadra in continua crescita, basta guardare gli ultimi due anni in cui ha fatto sempre meglio in Serie A. E' una società che ha ambizione e che vuole arrivare a traguardi molto importanti. Questo aspetto mi piace molto e come ho detto non ci ho pensato su troppo prima di accettare la proposta".