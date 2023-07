Ex Udinese – Bernardo Corradi è il nuovo tecnico della nazionale under 19

Bernardo Corradi è pronto per ricevere la prima grande panchina nella sua carriera da allenatore. In queste ore a Coverciano è il momento delle decisioni e di conseguenza sono in diversi che si stanno preparando ad un possibile addio o ad una possibile promozione. In corrispondenza con l'addio di Evani nella nazionale maggiore, potrebbe arrivare anche la promozione per il già citato Bernardo Corradi. L'ex giocatore dell'Udinese è pronto per un doppio salto di categoria e passare dall'under 17 all'under 19 che si è appena laureata campione d'Europa dopo la vittoria in finale contro il Portogallo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano sia dal mercato in entrata che da quello in uscita. In queste ore si lavora al possibile scambio (più conguaglio) di Lazar Samardzic. Ecco come procede la trattativa con i neroazzurri <<<